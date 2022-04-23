Kirve ne demek, TDK'ya göre Kirve kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kirve ne demek? Kirve TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kirve kelimesi. Peki kirve ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kirve nedir, kirve kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KİRVE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kirve kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kirve kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sünnet olan çocuğun bütün masraflarını üstlendikten sonra sünnet sırasında çocuğu kucağına alarak elini, kolunu tutan ve bütün hayatı boyunca çocuk üzerinde babasına yakın hak taşıyan kimse

