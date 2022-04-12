Son dakika | Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna'ya operasyon için flaş açıklama: Başarıya ulaşana kadar devam edeceğizSon dakika! Ünlü ilahiyat profesörü Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti!Yazar Ergün Poyraz, yoğun bakım ünitesinde tedavi altındaZekeriya Beyaz kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi? Zekeriya Beyaz'ın biyografisiÜnlü psikolog Esra Ezmeci’ye gelen itiraf yok artık dedirtti! “Kocamın arabasında tanga, don, sütyen buldum, anneannemi götürdüm üstünü unutmuş”Fazla kilolarıyla bilinen Pelin Öztekin bornozuyla salına salına balkona çıktı! O poz yorum yağmuruna tutuldu!12 Nisan 2022 evde bakım maaşı yatan iller | 12 Nisan Salı! Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?MHP lideri Bahçeli'den muhalefete zehir zemberek sözler: "Cumhur İttifakı'nın adayı bellidir. Sizin çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacak?"Cebinizdeki gizli tehlike! Bu uygulamayı kullananlar şimdi yandı! Banka hesaplarınızdaki paranız ele geçirilebilirKış ayında 80 santimetre buzla kaplanan Çıldır Gölü eriyor!
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Kış ayında 80 santimetre buzla kaplanan Çıldır Gölü eriyor!

Kış ayında 80 santimetre buzla kaplanan Çıldır Gölü eriyor!

Kış aylarında yüzeyi buz kütlesine dönüşen, üzerinde birçok etkinlik yapılan Çıldır Gölü'ndeki 80 cm'lik kar kütlesi erimeye başladı.

Kış ayında 80 santimetre buzla kaplanan Çıldır Gölü eriyor!

Çıldır Gölü, Ardahan ve Kars il sınırları içerisinde kalan, 123 km2 alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı su ve en büyük ikinci gölüdür. Kışın yüzeyi yaklaşık 80 santimetre buzla kaplanan göl yaklaşık 4 ay boyunca böyle kalıyor. Üzerinde birçok  etkinlik yapılıyor, buz üstünde yapılan atlı kızak gezintileri ile eskimo usulü balık avı ile ziyaretçilerini cezbediyor. 

Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü Çıldır, bir haftadır hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle çözülmeye başladı

Kış ayında 80 santimetre buzla kaplanan Çıldır Gölü eriyor!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT