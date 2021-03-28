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Kış lastiği uygulaması kalktı mı, ne zaman bitiyor 2021?

1 Aralık 2020 tarihinde başlatılan kış lastiği uygulamasının ne zaman biteceğini merak eden vatandaşlar Kış lastiği uygulaması kalktı mı, ne zaman bitiyor 2021? sorularıyla internette araştırmalarını sürdürüyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

Kış lastiği uygulaması kalktı mı, ne zaman bitiyor 2021?

Kış lastiği uygulaması kalktı mı, ne zaman bitiyor 2021? başlığı şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik. 

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI KALKTI MI, NE ZAMAN BİTİYOR 2021?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamada, hava koşulları ve iklim şartlarına bağlı olarak uygulanan zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Nisan 2021 tarihinde sona erdirileceği duyruldu.

Kış lastiği uygulaması kalktı mı, ne zaman bitiyor 2021?

KIŞ LASTİĞİ CEZASI NE KADAR 2021?

Karayolları trafik kanunda belirtildiği şekilde 2021 yılı için kış lastiği cezası 835 TL'dir. Kesilen ceza 15 gün içerisinde ödenirse %25 indirim uygulanarak 626,75 TL ödenir. Ceza puanı ise 10'dur.

Kış lastiği uygulaması kalktı mı, ne zaman bitiyor 2021?

KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARA ZORUNLU?

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.

Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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