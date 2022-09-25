Kış yüzünü gösterdi! Eylül ayında ilk kar yağdı, yaylalar bembeyaz oldu

Türkiye genelinde soğuk havalar kendini hissettirmeye başlarken birçok ilin yüksek kesimlerine kış mevsiminin ilk karı yağdı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Kış yüzünü gösterdi! Eylül ayında ilk kar yağdı, yaylalar bembeyaz oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlerdir yaptığı uyarılar ve tahminlerin ardından birçok ilde kar yağdı. Özellikle Karadeniz bölgesinde yüksek kesimlere yağan kar, dağlarda örtü oluştururken vatandaşlar soğuk havayı iliklerine kadar hissetti.

Kış yüzünü gösterdi! Eylül ayında ilk kar yağdı, yaylalar bembeyaz oldu

BAYBURT

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinin köy ve yaylaları, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve yağmur, özellikle 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı'nın eteklerindeki Dumlu, Kavlatan, Günbuldu köylerini beyaz örtüyle kapladı.

Kış yüzünü gösterdi! Eylül ayında ilk kar yağdı, yaylalar bembeyaz oldu

TRABZON

Serin ve yağışlı hava, Trabzon'da kar yağışını da beraberinde getirdi. Trabzon’un turizm merkezi Uzungöl’ün yüksek kesimleri karla kaplandı.

Kış yüzünü gösterdi! Eylül ayında ilk kar yağdı, yaylalar bembeyaz oldu

RİZE

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinin Avusor Yaylası’nda karlı zirveler kendini gösterirken, kar yağışına hazırlıksız yakalanan yayla sakinleri zor anlar yaşadı.

Kış yüzünü gösterdi! Eylül ayında ilk kar yağdı, yaylalar bembeyaz oldu

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Söğüteli köyü sınırları içerisinde yer alan ve denizden yüksekliği 2 bin 350 metre olan Kazıkbeli Yaylası'nda etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kış yüzünü gösterdi! Eylül ayında ilk kar yağdı, yaylalar bembeyaz oldu

ARTVİN

Artvin, Karçal Dağı’nın eteklerinde, 2 bin 450 metre yükseklikteki son yayla olan Beyazsu Yaylasına mevsimin ilk karı düştü. Borçka ilçesine yaklaşık 48 km uzaklıkta bulunan yaylada, vatandaşlar kar yağışına karşı şaşkınlığını gizleyemedi.

Kış yüzünü gösterdi! Eylül ayında ilk kar yağdı, yaylalar bembeyaz oldu

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