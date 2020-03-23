Kısa çalışma ödeneği başvuru nasıl yapılır? Kısa çalışma ödeneği nedir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamalarının ardından kısa çalışma ödeneği nedir? başvuru nasıl yapılır? şartlar nelerdir? soruları merak konusu oldu. İşte Kısa çalışma ödeneği başvuru nasıl yapılır? sorusunun cevabı

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurularla ilgili açıklamanın www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacağını belirten Bakan Selçuk, “Kısa Çalışma Ödeneği'nin devreye alınması, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde yer aldı. İŞKUR yönetim kurulumuz da süreci hızlandırmak adına başvuruların yapılabilmesi için bir karar aldı. Kısa çalışma ödemeleri, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecek” diye konuştu.

Aşağıdaki link üzerinden açılan sayfanın en alt kısmında bu forma ulaşabilirsiniz.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARI

İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,

İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması,

İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir.

İŞÇİNİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANABİLMESİ İÇİN;

İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması,

İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir.