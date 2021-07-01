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Kısa çalışma ödeneği bitti mi, uzatıldı mı? KÇÖ uzatılacak mı 2021?

Pandemi nedeniyle oluşan ekonomik sıkıntılardan dolayı istihdam sağlamak amacıyla birçok vatandaşa verilen Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) verilmeye devam edilecek mi? 1 temmuz itibariyle tüm yasakların kalkması binlerce kişinin aklına bu soruyu getirdi. Peki kısa çalışma ödeneği bitti mi, uzatıldı mı? KÇÖ uzatılacak mı 2021? İşte detaylar...

Kısa çalışma ödeneği bitti mi, uzatıldı mı? KÇÖ uzatılacak mı 2021?

Şimdiye kadar binlerce çalışanın faydalandığı Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) haziran ayı ücreti ve süresiyle ilgili yeni detaylar gündeme geldi. Yasakların kalkması ile birlikte kısa çalışma ödeneğinin haziran ayı itibariyle sona erecek olduğu belirtilmişti. Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili iş dünyası ödemelerin 2021 sonuna kadar uzatılmasını isterken bu isteğe nasıl bir cevap geldiği ise merak ediliyor. 

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BİTTİ Mİ? UZATILDI MI?

Koronavirüs nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması isteniyordu. Ancak son tarih 30 Haziran 2021 olarak belirlenmişti. Resmi Gazete'de Kısa Çalışma Ödeneğinin uzatılmasına ilişkin yeni bir karar alınmadı ve KÇÖ bitti. 

Kısa çalışma ödeneği bitti mi, uzatıldı mı? KÇÖ uzatılacak mı? 2021

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILACAK MI?

Kısa Çalışma Ödeneği Haziran ayı ödemelerinin 5 Temmuz tarihinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Bu ödemelerden yararlanan binlerce çalışan ödemelerin 2021 sonuna kadar devam etmesi yönünde isteklerde bulunuyordu. Resmi gazetede yayımlanan açıklamada buna ilişkin bilgi olmasa da hala Kısa Çalışma Ödeneği uzatılacak mı? Sorusu gündeme geliyor. İlerleyen zamanda bu konuya ilişkin ne türde bir karar verileceği henüz bilinmiyor.

Kısa çalışma ödeneği bitti mi, uzatıldı mı? KÇÖ uzatılacak mı? 2021

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