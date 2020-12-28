Kısa Çalışma Ödeneği kaç para? Nasıl hesaplanıyor? | Kısa Çalışma Ödeneği miktarı en düşük, en yüksek

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu tarafından bugün gerçekleştirilen dördüncü ve son toplantının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni yılda asgari ücrete yapılacak zam oranını yüzde 21,56 oranında açıkladı. Bu kapsamda net 2 bin 825 lira 90 kuruşa yükseltilen asgari ücretin değişimiyle birlikte birçok kalemin ücretinde güncellemeye gidildi. Peki Kısa Çalışma Ödeneği kaç para? Nasıl hesaplanıyor? | Kısa Çalışma Ödeneği miktarı, hesaplama tablosu İşte tüm detaylar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KAÇ PARA? | KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ MİKTARI

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgının getirmiş olduğu pandemi sürecinden olumsuz etkilenen birçok sektör çalışanı, ücretsiz izne ayrılmak zorunda kaldı. Maaş alamayan bu kişilere devlet desteği sağlanması amacıyla oluşturulan kısa çalışma ödeneğinin en alt sınırı brüt asgari ücretin yüzde 60'ı kadar oluyor. Kısa çalışma ödeneğinde en yüksek rakam ise brüt asgari ücretin yüzde 150'sini geçemiyor. Bu kapsamda;

EN DÜŞÜK KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

2 BİN 146 LİRA 50 KURUŞ

EN YÜKSEK KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

5 BİN 366 TÜRK LİRASI

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL HESAPLANIYOR?

Kısa çalışma ödeneği tutarı; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak belirleniyor. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemiyor.

Bu kapsamda, işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme yapılıyor, tamamen faaliyetin durdurulması halinde yapılan ödemeler her halükarda üst sınır olan 4380,99 TL'yi aşamıyor.

Son 12 ay asgari ücret alanlar için kısa çalışma ödeneği brüt kazancın yüzde 60'ı. Yani günde 53, ayda 1593 lira. Binde 7,59 damga vergisi kesintisi sonrası asgari ücretlinin hesabına yatan net kısa çalışma ödeneği günde 52,60, ayda 1580 lira oluyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.

Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilir.

Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.

Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.

Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARI NE?

İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,

İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması,

İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir.

Bu kapsamda İŞKUR’a gerçekleştirilecek başvurular değerlendirildikten sonra brüt maaşın yüzde 60’ı yatırılacak.

KÇÖ UZATILDI MI? NE ZAMAN BİTİYOR?

Buna göre, sosyal koruma kalkanı kapsamında 26 mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalananlar için 2 ay daha uzatıldı. Karara göre, işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Aralık'a kadar yararlanmaya devam edecek.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz" diyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı" ifadeleri kullanıldı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

İŞÇİNİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANABİLMESİ İÇİN;

İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması,

İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir.