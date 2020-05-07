Kısa çalışma ödeneği ödemeleri başladı! Peki Kimler ne kadar maaş alacak?

3.2 milyon kişi kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak için ödemelerin yapılacağı tarihi bekliyordu. Peki kimler ne kadar maaş alacak? İşte detaylar…

NİSAN BAŞVURULARI ÖDENİYOR

Kısa çalışma ödeneği iki gün önce, 5 Mayıs itibariyle yatırılmaya başlandı. Kimlere ödeniyor? Nisan ayında ödeneğe başvuran işyerlerinde çalışanlar ödenek alıyor. Şunu da belirteyim, kimi işverenler mart ayının sonlarında başvuruda bulundu. Bu işyerlerinde çalışanlara kısa çalışma ödeneği ödendi, ancak en fazla bir haftalık tutarlar ödendi.

Dolayısıyla da çalışanların eline düşük ücretler geçti. Yani, işveren mart ayının 20'sinde ödenek için başvurmuşsa, uygulama gereği başvurduğu tarihten sonraki 1 hafta zaten işverene ait; dolayısıyla kalan 3 gün için çalışana kısa çalışma ücreti ödendi. Bunlar da ödenmedi ve mayıs ayına sarkıtıldı. Asıl kısa çalışma ödeneği bu ayın 5'inden itibaren başladı ve çalışanların hak ettiği maaşlar da şimdi yatacak.

KİME NE KADAR ÜCRET ÖDENECEK?

Aylık Maaşı: 2.943 TL

Kısa Çalışmada Eline Geçecek Maaş: 1.752 TL

Aylık Maaşı: 3.000 TL

Kısa Çalışmada Eline Geçecek Maaş: 1.785 TL

Aylık Maaşı: 3.500 TL

Kısa Çalışmada Eline Geçecek Maaş: 2.083 TL

Aylık Maaşı: 4.000 TL

Kısa Çalışmada Eline Geçecek Maaş: 2.381 TL

Aylık Maaşı: 4.500 TL

Kısa Çalışmada Eline Geçecek Maaş: 2.678 TL