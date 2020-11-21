Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni itip koronavirüste pozitif vaka sayıları küresel çapta 55 milyonu aşarken, virüsün olumsuz etkilediği alanların başında ekonomi geliyor. Sokağa çıkma kısıtlamaları, işletmelerin kapatılması, sosyal mesafe ve hijyen kuralları gibi nedenlerle finansal açıdan zor durumda kalan vatandaşlar, hükümetlerin desteği ile ayakta kalmaya çalışıyor. Bu kapsamda ülkemizde de ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara destek olma amacıyla verilen Kısa Çalışma Ödeneği hakkında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamayla önemli bilgiler verildi. Peki KÇÖ uzatıldı mı? Kimlere veriliyor? Şartları neler? KÇÖ hesaplama...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI SON DAKİKA

Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlara sağlanan ödeneklerden biri de kısa çalışma ödeneği olmuştu. Bu ödenek geçici yasa olarak yürürlüğe girerken 17 Kasım tarihinde sona ermesi öngörülürken alınan yeni karar doğrultusunda bir süre daha uzatılacağı duyuruldu. Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 2 ay uzatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

KÇÖ UZATILDIMI? NE ZAMAN BİTİYOR?

Buna göre, sosyal koruma kalkanı kapsamında 26 mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalananlar için 2 ay daha uzatıldı. Karara göre, işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Aralık'a kadar yararlanmaya devam edecek.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz" diyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı" ifadeleri kullanıldı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KİMLERE VERİLİYOR?

İşletmenin İŞKUR’a kayıtlı olması gerekiyor.

Kapsamdaki şirket online olarak kısa çalışma talep formunu dolduracak.

Kısa çalışma uygulanacak işçilere ilişkin bilgileri listeleyecek.

Gerekçeli ve yazılı beyanı, ücret bordroları bildirilecek.

Alınan ve iptal edilen siparişlere ve sözleşmelere ilişkin belgeler hazırlanacak.

Faaliyetin kısmen ya da tamamen durduğuna ilişkin belgeler iletilecek.

İşletme Kısa çalışma kapsamında olduğunu gösteren genel düzenlemeleri, örneğin işletmesini geçici süreyle kapatan İçişleri Bakanlığı genelgesi gibi belgeleri de online ortamda aktaracak.

Yönetimsel kararlar çerçevesinde faaliyeti durdurulan veya azaltılan işyerlerinde de, bu durumu anlatan belgeler yeterli olacak.

Başvuru sonuçları da online bildirilecek.

KISA ÇALIŞMA TALEP FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARI NE?

İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,

İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması,

İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir.

Bu kapsamda İŞKUR’a gerçekleştirilecek başvurular değerlendirildikten sonra brüt maaşın yüzde 60’ı yatırılacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HESAPLAMA

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ