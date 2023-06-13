Kısa Saç Örgü Modelleri Birbirinden Güzel Modern 20 Saç Örgü Modeli

Saçların estetik görünüme katkısı yadsınamaz. Saç rengi, kesimi ve modeli bay ve bayanlar için büyük önem taşır. Kısa saç örgü modelleri birbirinden güzel modern 20 saç örgü modeli sizler için araştırdık. İşte birbirinden güzel ve modern 20 kısa saç örgü modeli…

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Kısa Saç Örgü Modelleri Birbirinden Güzel Modern 20 Saç Örgü Modeli

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Güzel ve hoş bir görünüm için saç kusursuz olmalıdır. Örgü saç modeli en trend ve özel günler için de kullanılan bir modeldir. İşte kısa saç örgü modelleri birbirinden güzel modern 20 saç örgü modeli…

İki Telli Örgü

Saçınızı iki bölüme ayırın ve her bölümü ayrı ayrı örün. Ardından bu iki örgüyü birleştirin.

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Hollandalı Örgü

Saçınızı yanlardan alın ve her bir tarafı ters örün. Ardından örgüleri birleştirin.

Balıksırtı Örgü

Saçınızı ortadan ikiye ayırın ve balıksırtı örgüsü yapın. Sonuç çok şık olacaktır.

Tek Taraflı Yan Örgü

Saçınızı bir taraftan alın ve örgü yapın. Bu model minimalist ve modern bir görünüm sağlar.

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Üçlü Örgü

Saçınızı üç bölüme ayırın ve her bölümü örün. Sonra bu üç örgüyü birleştirin.

Yan Bağcıklı Örgü

Saçınızı iki bölüme ayırın ve her bir bölümü örün. Ardından örgülerin uçlarını birbirine bağlayın.

Taç Örgü

Saçınızın ön kısmını örerek taç şekli verin. Geri kalan saçlarınızı serbest bırakın veya topuz yapın.

Spiral Örgü

Saçınızı bir bölüm halinde tutun ve spiral şeklinde örün. Farklı ve dikkat çekici bir görünüm sağlar.

İnce Örgü

Saçınızı ince bir şekilde örerek zarif bir örgü elde edin. Bu model sade ve modern bir stil sunar.

Yan Fıstık Örgü

Saçınızı yana alın ve fıstık şeklinde bir örgü yapın. Rahat ve şık bir görünüm sağlar.

Örme Bandana

Saçınızın üst kısmını örerek bandana şekli verin. Bu model enerjik ve modern bir tarz sunar.

İkili Yan Örgü

Saçınızı yanlardan iki örgü yaparak çerçeveleyin. Basit ve şık bir seçenek.

Farklı Yönlerde Örgü

Saçınızı farklı yönlerde örerek eğlenceli bir görünüm elde edin. İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz.

Örgülü Topuz

Saçınızı örerek ardından topuz yapın. Şık ve pratik bir seçenek.

Hafif Dalgalar

Saçınızı hafifçe örün ve sonra açın. Doğal ve romantik bir görünüm sağlar.

Fransız Örgü

Saçınızı Fransız örgüsü yaparak klasik ve zarif bir stil oluşturun.

İki Yan Örgü

Saçınızı iki taraftan örerek çerçeveleyin. Bu model genç ve dinamik bir görünüm sunar.

Saç Bandı İle Örgü

Saçınızın üst kısmını örerek saç bandı gibi kullanın. Sade ve şık bir seçenektir.

Örgülü Yan Topuz

Saçınızı örerek yan topuz yapın. Hem rahat hem de şık bir görünüm sağlar.

Retro Örgü

Saçınızı retro tarzda örün ve eski dönemlere gönderme yapın. Farklı ve dikkat çekici bir model.

Bu saç örgü modelleri kısa saçlar için uygun seçeneklerdir. Stil ve tercihinize göre seçim yapabilir ve saçlarınıza modern bir dokunuş katabilirsiniz.

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