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Kısıtlama kalktı, İstanbul'da kar yağışı nedeniyle trafik felç oldu

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 85'e kadar çıkarken vatandaşlar zorlu anlar yaşadı.

İstanbul'da cuma gününden itibaren başlayan kar yağışı yer yer etkisini artırarak devam ederken şehrin birçok noktası beyaz örtü ile kaplandı. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanana 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından da  özel araçları ve toplu taşıma araçlarını kullanarak işe gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Haliç Köprüsü ile 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde trafik, zaman zaman durma noktasına geldi.  Özellikle E-5 ve Tem Otoyolu üzerinde araçların güçlükle ilerlediği görüldü. Yağan kar yağışı ile karayolları üzerinde adeta araçlar kendilerine yeni şeritler oluşturdu. Bahçelievler Yenibosna E-5 üzerinde yaşanan yoğunluk drone kamerası ile kaydedildi.

Kısıtlama kalktı, İstanbul'da kar yağışı nedeniyle trafik felç oldu

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Mahalle aralarında ve caddelerde de kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken bazıları da yol kenarına çekerek yoğunluk oluşturdu.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE KAÇ?

İBB CepTrafik uygulamasında kent trafiği yoğunluğu zaman zaman yüzde 85'e kadar çıkarken, 09.50 itibarıyla yoğunluk yüzde 78 olarak ölçüldü.

Trafik yoğunluğunu görmek için tıklayınız.

Kısıtlama kalktı, İstanbul'da kar nedeniyle trafik felç oldu

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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