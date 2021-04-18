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Kısıtlama yokmuş gibi davrandılar, parkta toplandılar!

Sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen Eskişehir'de parklarda oturan insanlar şaşkınlığa neden oldu. "Pes" dedirten olayda insanların yürüyüş yapması ve köpek gezdirmeye çıkması dikkat çekti.

Kısıtlama yokmuş gibi davrandılar, parkta toplandılar!

Artan vakalardan sonra yeniden getirilen hafta sonu kısıtlamasına rağmen Eskişehir'de vatandaşların kısıtlama yokmuş gibi davranıp yasak olan parklarda kalabalık gruplar oluşturması dikkat çekti.

Ülke genelinde artan korona virüs (Covid-19) vakalarının ardından yeniden getirilen kısıtlamalar kapsamında hafta sonu gün boyu sokağa çıkma yasağı yeniden getirildi. Vatandaşlarının market alışverişlerinin dışında çıkmasının yasak olduğu hafta sonunda Eskişehir'in ünlü parklarından Kanlıkavak Parkı'nda kaydedilen manzaralar "pes" dedirtti. Vatandaşların parkta yürüyüş yaptığı, banklarda oturduğu, karton bardaklarla getirdikleri kahveleri içtikleri gözlendi. Maske mesafe kuralının unutulduğu hafta sonunda oluşan manzaralar tedirginlik oluşturdu. Vatandaşlar böylelikle hem hafta sonu tüm gün geçerli olan sokağa çıkma yasağını, hem de Eskişehir İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla korona virüs kısıtlamaları kapsamında kent genelindeki parklara getirilen oturma yasağını delmiş oldu.

(İHA)

Kısıtlama yokmuş gibi davrandılar, parkta toplandılar!

Kısıtlama yokmuş gibi davrandılar, parkta toplandılar!

Kısıtlama yokmuş gibi davrandılar, parkta toplandılar!

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