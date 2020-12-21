Kısıtlamada sokağa çıktığı yetmez gibi bir de ehliyetsiz araç kullanan şahıs yakalandı!

Yurt genelinde olduğu gibi Şuhut ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü 21.00 itibari ile başlayan ve 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri ile mahalle ve çarşı bekçileri yoğun bir şekilde çalıştı. Ekipler kısıtlamanın eksiksiz olarak uygulanması için oluşturdukları uygulama noktalarında denetim yaptı. İlçenin değişik noktalarında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, ilçe merkezinde seyir halindeki taşıt ve yayalara yönelik kısıtlama muaf belgesi, kimlik, ruhsat, ehliyet belgesi gibi sorgulaması yaptı.

Denetimlere izinleri olan sürücülere maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra hıfsızsıhha kurulunun almış olduğu kararları hatırlatıldı. Denetimler esnasında uyduklarını durdurulan bir sürücüye ehliyetsizlikten dolayı 2 bin 473 lira para cezası uygulandı.