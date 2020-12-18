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  3. Kısıtlamalar bu sektöre yaradı! Örgüye olan talepler giderek artıyor

Kısıtlamalar bu sektöre yaradı! Örgüye olan talepler giderek artıyor

Bilecik'te Koronavirüs salgını nedeni ile yaşanan kısıtlamalardan dolayı evde oturmak zorunda kalan kadınlar yüncülere akın ederken, örgüye talep arttı.

Kısıtlamalar bu sektöre yaradı! Örgüye olan talepler giderek artıyor

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle bir çok sektör durma noktasına gelirken, hareketliliğin yaşandığı az sayıda sektörlerden biri de yüncüler oldu. Salgınla mücadele kapsamında aralık ayının ilk hafta sonu başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu da uygulanırken, hafta sonunu evde geçirecek bayanlar yüncülere akın ettiler.

TALEPLER ÇOK FAZLA

Hem kısıtlamanın hem de kışın gelmesiyle işlerinin arttığı anlatan yüncü Mustafa Minteş, "Pandemi sürecinde iş yapan sektörlerden bir tanesiyiz. Hafta sonu kısıtlamalarında bayanlar telefonların bakmaktan ve televizyonları seyretmekten sıkıldılar. 56 saatlik kısıtlama sonrası bayanlar artık örgü örmeye başladı. Birçok müşterimiz can sıkıntısı örgü örerek geçirdiğini söylüyor. Yünün her çeşidi ilgi görüyor. Örgü bilmeyen bayanlar ilk olarak atkı yapmakla başlıyor. En çok koyu renkler tercih ediliyor. Bunun sebebi bere, atkı gibi şeylerin örülmesinden" dedi.

Kısıtlamalar bu sektöre yaradı! Örgüye olan talepler giderek artıyor

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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