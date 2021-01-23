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Kısıtlamaları hiçe sayan Belediye başkanının doğum günü kutlaması olay oldu!

Aydın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya 54'üncü yaş gününü arkadaşları ile deve çiftliğinde kutladı. Kutlama sosyal medyadan canlı yayınlandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya, dün gece tüm yasaklara rağmen çalgılı çengili doğum günü partisi düzenledi.

Belediye Başkanı'nın kendi doğum gününde tüm yasakları hiçe sayıp böyle bir organizasyonu canlı yayınlatması tepkiye neden olurken, develer arasındaki yasak kutlamanın paylaşılan görüntü ve fotoğrafları bir süre sonra yayından kaldırıldı. Geceden geriye herkesi şaşırtan bu görüntüler kaldı.

Kısıtlamaları hiçe sayan Belediye başkanının doğum günü kutlaması olay oldu!

Aydın'ın İncirliova ilçesinde İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya, bu gece develerin de yer aldığı bir ortamda düzenlenen eğlence programı ile 54 yaşına girdi. Aydın'daki bir deve çiftliğinde arkadaşları ile buluşan Başkan Kaya ve beraberindekiler tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüse adeta meydan okudu. Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde gerçekleştirilen, sosyal mesafe ve maske tedbirlerinin hiçe sayıldığı sazlı sözlü kutlama zaman zaman sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı. Canlı olarak yayınlanan görüntülerde kutlamaya develer de ortak edildi.

Kısıtlamaları hiçe sayan Belediye başkanının doğum günü kutlaması olay oldu!

ALKOLÜ FAZLA KAÇIRINCA DEVELERİ ÖPTÜLER!

Develerin arasına kurulan masada toplanan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve arkadaşlarının renkli geçen kutlama gecesi canlı müzik eşliğinde tertip edildi. Gecede alkolün etkisi ile kendinden geçen bazı konuklar uzun süre develeri öpmesi dikkat çekti.

Kısıtlamaları hiçe sayan Belediye başkanının doğum günü kutlaması olay oldu!

Aydın'da her gün onlarca kişi sokağa çıktığı için kolluk kuvvetleri tarafından cezaya maruz kalırken Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın, yaş günü için gece tertip edilip yasak olmasına rağmen bu etkinliğin canlı yayınlanması herkesi şaşırttı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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