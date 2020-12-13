Zonguldak'ta yasaklı ırk köpek satışı yapan şahsa, 38 bin 252 lira ceza yediKaynak ustasının demir kürekli rock performansı sosyal medyayı salladı!İşçiliği beğenmedi, tamire gelen ustaların aracının camlarını indirdi!Çocuklarını sattığı iddia edilen Emine Çaylı kendini şöyle savundu: "Kızımı çaldılar"İstanbul’da soyguncu, market çalışanına dehşeti yaşattı! O anlar kameradaKoronavirüs teşhisi yapay zekayla konulabilecek!CHP'de yine taciz skandalı! Konya İl Başkanı hakkında disiplin soruşturması başlatıldıDevlet yatılı okuluna silahlı baskın! Yüzlerce öğrenci kaçırıldıYasak saatinde apartman boşluğunda uyuşturucu kullanırken yakalandılar!Akdeniz 3.3 büyüklüğünde sallandı!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kısıtlamaya uymayan şahıs 160 promil alkollü çıkınca izin belgesi iptal edildi

Kısıtlamaya uymayan şahıs 160 promil alkollü çıkınca izin belgesi iptal edildi

Bursa'da kısıtlamalara rağmen alkollü şekilde direksiyon başına geçerek kokoreç yemeye giden sürücü, sivil trafik polisleri tarafından durduruldu. Esnaf olan şahsın izin belgesi de iptal edildi.

Kısıtlamaya uymayan şahıs 160 promil alkollü çıkınca izin belgesi iptal edildi

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kokoreççinin önünden hareket eden 16 KPE 47 plakalı aracı takibe alan sivil trafik polisleri, aracı Millet Kavşağı'nda durdurdu. Araçta bulunan sürücü A.K. (30), esnaf olduğunu söyleyerek izin belgesini gösterdi. Ancak A.K.'nin alkollü olduğunu belirleyen polis ekipleri araçtan inmesini istedi.

Alkolmetreye üfleyen A.K'nin 160 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine el konulan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına ise, "Sokağa çıkmak için izin belgem var. Canım kokoreç çekti, alkolün etkisiyle yanlışlıkla evden çıktım. Eve dönerken polis yakaladı ve ceza kesti. Sıkıntı yok, devletimizin kestiği cezaları ödüyorum" dedi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT