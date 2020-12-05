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  3. Kısıtlamayı hiçe saydı sonu kötü oldu! Aracıyla iş yerine girdi!

Kısıtlamayı hiçe saydı sonu kötü oldu! Aracıyla iş yerine girdi!

İzmir'de dün gece saatlerinde kısıtlama olmasına rağmen dışarıya çıkan bir vatandaş aracı ile bir iş yerine girdi.

Kısıtlamayı hiçe saydı sonu kötü oldu! Aracıyla iş yerine girdi!

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen kazada sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde sessizliği bozan bir kaza yaşandı. Kaza sonrası hem araç hem de iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Kısıtlamayı hiçe saydı sonu kötü oldu! Aracıyla iş yerine girdi!

Olay, gece saatlerinde Cemil Şeboy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Tülin K., idaresindeki 59 AT 003 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu inşaat mühendisliği ofisi olarak kullanılan iş yerine girdi.

Kısıtlamayı hiçe saydı sonu kötü oldu! Aracıyla iş yerine girdi!

Kaza sonrası büyük bir gürültü ile uyanan mahalleli durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince iş yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, kazadan yara almadan kurtulan cip sürücüsü Tülin K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kısıtlamayı hiçe saydı sonu kötü oldu! Aracıyla iş yerine girdi!

Öte yandan, kazanın ardından olay yerine gelen iş yeri sahibi Güven Top gördüğü manzara karşısında şoke olurken, polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Kısıtlamayı hiçe saydı sonu kötü oldu! Aracıyla iş yerine girdi!

 

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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