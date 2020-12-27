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  3. Kısıtlamayı hiçe sayıp boş arazide kahvaltı eden 13 kişiye 41 bin lira para cezası!

Kısıtlamayı hiçe sayıp boş arazide kahvaltı eden 13 kişiye 41 bin lira para cezası!

Ordu'nun Fatsa ilçesinde boş bir arazide kahvaltı yapan 13 kişiye kısıtlamayı ihlal ettikleri için toplam 41 bin lira para cezası uygulandı.

Kısıtlamayı hiçe sayıp boş arazide kahvaltı eden 13 kişiye 41 bin lira para cezası!

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, boş arazide toplu halde kahvaltı yapıldığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, bölgede başlattıkları çalışmalar kapsamında, aralarında servis şoförleri ve dolmuşçuların da olduğu 13 kişinin kurallara uymadığını tespit etti.

Denetimde 13 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince işlem yapılarak, "maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlalden" 41 bin lira para cezası uygulandı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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