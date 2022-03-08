"Kişiye hizmet bitti" diyen Ekrem İmamoğlu'nun, İBB bütçesiyle yaptıkları ayyuka çıktı!

Beyaz Gazete'nin haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ortaklarından olduğu bir inşaat firması için, önceleri Belediye Başkanlığı yaptığı Beylikdüzü'nde kar karşılığı proje üstlendi. Seçimlerle İBB'nin başına geçen ve en büyük vaatlerinden biri olan "Kişiye hizmet bitti" cümlesini balon gibi patlatan İmamoğlu'nun ayrıca, İBB bütçesiyle de kaynak aldığı iddia edildi.

"İMAMOĞLU İBB'Yİ KENDİSİNE HİZMET ETTİRİYOR"

İddiaya göre, İBB Başkanı aynı proje kapsamında uygulanacak olan çim döşeme uygulaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaynaklarını kullandı. Döşeme için gerekli çimlerin İBB'nin araçlarıyla inşaata götürüldüğü görülünce, "Kişiye hizmet bitti diyen İmamoğlu, İBB'yi kendisine hizmet ettiriyor" yorumları da beraberinde geldi.