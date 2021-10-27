Kıskanç sevgili ortalığı karıştı! Erkek arkadaşının eski sevgilisinin porno fotoğraflarını Facebook'tan yayımladı!

İngiltere'de meydana gelen olaydaGary Openshaw isimli erkeğin yeni sevgilisi Antonia Traynor, erkek arkadaşının eski sevgilisine dehşeti yaşattı.

Müdür yardımcısı olan Traynor, sevgilisiyle temasta olduğunu öğrendiği eski sevgisinin hayatını altüst etti. Traynor, şiddetli bir tartışma sonrası sevgilisinin eski kız arkadaşının müstehcen fotoğraflarını sahte bir Facebook hesabı üzerinden paylaştı.

MAĞDUR KADIN EVİNİ DEĞİŞTİRDİ

Daha sonra, Taylor'un fotoğrafları paylaştığı ortaya çıkınca mağdur kadın polise giderek şikayetçi oldu. Polise ifade veren kadın, yaşadığı olayların kendisi üzerinde büyük bir etki bıraktığını ve evini taşımak zorunda kaldığını söyledi. Mağdur kadın," Çocuklarımın okulundaki veliler bu resimleri görmüş olacak ve bu beni çok üzdü. Utangaç hissediyorum." dedi.

TUTUKLANDI

Mağdur kadını tehdit de eden Traynor, çıkarıldığı mahkeme tarafından özel cinsel fotoğrafları sıkıntı yaratma niyetiyle ifşa etmekten ve tehditkar davranışlarda bulunmaktan suçlu bulundu ve tutuklandı.