Kıskançlık krizie girip dövdüğü eşinden bir de şikayetçi oldu: Aracıma zarar verdi!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen olayda kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada önce eşini, ardından annelerini yarı baygın halde gören iki çocuğunu döven E.T., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polislere, eşinin aracına zarar verdiğini ve şikayetçi olduğunu söyledi.

Manavgat'ta dün saat 17.00 sıralarında Sorgun Bulvarı üzerinde bulunan parkta meydana gelen olayda, otomobilde bir erkeğin, bir kadını darbettiği ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olay yerine ulaşan ekipler, otomobili bulduktan sonra içinde E.T. olduğunu belirlediği erkeğin ifadesine başvururken, polisin geldiğini gören E.T.'nin eşi H.T. de yarı baygın vaziyette evden dışarı çıktı.

KISKANÇLIK KRİZİ KAVGAYA DÖNDÜ

Polis, H.T.'nin başka kadınlarla ilişkisi olduğu iddiasıyla kocası E.T.'yi kıskandığı ve aralarında tartışma çıktığını belirledi. Yaşanan tartışma sonrası E.T.'nin karısını dövdüğü, H.T.'nin de aracın bazı bölümlerine zarar verdiği tespit edildi. Olayın ardından E.T. ve H.T.'nin eve geldiği, annelerini görünce 16 yaşındaki oğlu S.T. ve 15 yaşındaki kızı S.T.'nin de babaları E.T.'ye tepki gösterdiği, E.T.'nin her ikisini de dövdüğü belirlendi. Evde bulunan H.T., çocuklarının arasında yarı baygın vaziyette polis aracına alındı. Eşini ve çocuklarını darbettiği belirtilen E.T. ise otomobilinde gözaltına alındı.

"BAŞINI ÇARPTI, BEN BİR ŞEY YAPMADIM"

E.T., polislere aracının içerisini göstererek, "Eşim araç içerisinde bir anda sinirlendi ve sinyal kolu ile kontağını kopardı. Aracıma zarar verdikten sonra başını araca vurdu. Ben kendisine hiçbir şey yapmadım." dedi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin gelmesiyle bayılarak kendisinden geçen H.T. ambulansa alındı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan H.T. Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. H.T.'nin yanı sıra darp edildiklerini söyleyen oğlu ve kızı emniyette E.T. hakkında şikayetçi oldu.

"ADAM MI ÖLDÜRDÜ, NEDEN ÇEKİYORSUNUZ?"

Polis merkezine götürülen E.T., eşini dövmediğini iddia ederek, "Eşim araç içerisinde bir anda sinirlenip sinyal kolu ve anahtar kontağını kırmak suretiyle aracıma zarar verdi. Başını araca vurmak suretiyle kendisine de zarar verdi. Kendisinden davacıyım" dedi. Geceyi polis merkezinde geçiren E.T. yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

E.T.'nin adliyeye getirilmesi sırasında yakınları gazetecilere, "Adam mı öldürdü? Neden çekiyorsunuz?" diye tepki gösterdi.