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  3. Kıskançlık krizinin sonu hastanede bitti! Eşini 9 yerinden bıçakladı

Kıskançlık krizinin sonu hastanede bitti! Eşini 9 yerinden bıçakladı

Bursa'da eşler arasında çıkan telefona bakma kavgası sonucu 37 yaşındaki adam eline geçirdiği bıçakla 27 yaşındaki eşini 9 yerinden bıçakladı. Kadının çığlıklarının ardından komşularının ihbarı üzerine gelen polis ekipleri zanlıyı olay yerinde gözaltına alırken yaralı kadın ise gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kıskançlık krizinin sonu hastanede bitti! Eşini 9 yerinden bıçakladı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde yaşanan olayda eşinin telefonuna bakmasına izin vermeyen kadın, kocasının bıçaklı saldırısına uğradı. Elindeki bıçakla karısını balkonda 9 yerinden yaralayan adamı ihbar üzerine olay yerine gelen polisler gözaltına aldı. Yaralı kadın ise gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bursa merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde meydana gelen olayda Orhan D. (37) eşi Melek D. (27) telefonuna bakmak istedi. Melek D, telefonunu vermek istemeyince aralarında tartışma çıktı. Orhan D, tartışmanın büyümesi üzerine zorla Melek D’nin telefonunu aldı. Orhan D. telefon içeride kontrol etti. Telefonda gördüklerinden sonra mutfaktan aldığı bıçakla Melek D’nin yanına balkona geldi.

Kıskançlık krizinin sonu hastanede bitti! Eşini 9 yerinden bıçakladı

ÇIĞLIKLARI KOMŞULARI DUYDU

Bir anlık kıskançlık siniriyle balkonda oturan Melek D’nin vücudunun 9 yerinden bıçakladı. Sesleri duyan komşuları tarafından ağır yaralanan Melek D’yi kendi imkanlarıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastahane polisinin ihbarı üzerine olay yerine 155 ekipleri sevk edildi.
Şüpheli ise Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Yıldırım SÖS Amirliği ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı. Melek D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kıskançlık krizinin sonu hastanede bitti! Eşini 9 yerinden bıçakladıKıskançlık krizinin sonu hastanede bitti! Eşini 9 yerinden bıçakladı

Okan Gül
Video Editörü


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