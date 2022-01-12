Kışkırtıcı Ajan ne demek, TDK'ya göre Kışkırtıcı Ajan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kışkırtıcı ajan ne demek? Kışkırtıcı ajan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kışkırtıcı ajan kelimesi. Peki kışkırtıcı ajan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kışkırtıcı ajan nedir, kışkırtıcı ajan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KIŞKIRTICI AJAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kışkırtıcı ajan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kışkırtıcı ajan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnsanları, bazı suçları işlemeye sürüklemekle görevli kimse

