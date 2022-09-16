Kitap severlere güzel haber! Pendik Kitap Fuarı bugün başladı!

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Pendik Kitap Fuarı bugün Pendik Meydan'da kitap severlerin ziyaretine açıldı.

Rukiye Karapunar
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Kitap severlere güzel haber! Pendik Kitap Fuarı bugün başladı!

Pendik'te bu yıl 7.si düzenlenen ve her yıl yoğun ilgi ile karşılana Pendik Kitap Fuarı bugün başladı. Okur severlerin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen kitap fuarında çeşitli yayınevlerinin kitapları indirimli fiyatlar ile okuyucularını bekliyor. Söyleşilerin de gerçekleştirileceği kitap fuarının ilk konuğu Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncularından Bahadır Yenişehirlioğlu olacak.

25 EYLÜL'E KADAR DEVAM EDECEK

120 yayınevinin katılım gösterdiği kitap fuarında roman, masal, tarih, şiir gibi birçok daldan kitaplar okuyuculara indirimli bir şekilde satılacak. Bugün başlayan kitap fuarı 25 Eylül tarihine kadar Pendik Meydan'da okuyucuların ziyaretine açık olacak.

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