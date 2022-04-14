Kıtipiyoz ne demek, TDK'ya göre Kıtipiyoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kıtipiyoz ne demek? Kıtipiyoz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kıtipiyoz kelimesi. Peki kıtipiyoz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kıtipiyoz nedir, kıtipiyoz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KITİPİYOZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kıtipiyoz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kıtipiyoz kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre kıtipiyoz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Değersiz, bayağı, kötü



KITİPİYOZ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Konya'ya döndüğüm vakit benim motor, dama Erol Efendi, dedi. Kıtipiyoz bir tamirhaneye verdim.

