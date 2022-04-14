Kitre ne demek, TDK'ya göre Kitre kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kitre ne demek? Kitre TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kitre kelimesi. Peki kitre ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kitre nedir, kitre kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KİTRE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kitre kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kitre kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gevenden çıkarılan bir zamk türü, kestere

