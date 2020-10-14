Kıvanç Tatlıtuğ ekranlara geri dönüyor!

Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda gibi son dönemlerin en başarılı dizilere imza atan OGM Pictures'dan Kıvanç Tatlıtuğ hayranlarına müjdeli haber geldi.

Rol aldığı her projede oyunculuğu ve yakışıklılığı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kıvanç Tatlıtuğ ekranlara yeniden dönüyor. Kıvanç Tatlıtuğ, OGM Pictures imzasını taşıyacak iki proje ile 2021 yılında izleyicisiyle buluşacak.

Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran OGM Pictures'in bu paylaşımının ardından Kıvan. Tatlıtuğ sosyal medya gündeminde birinci sıraya yükseldi.

OGM Pictures'in paylaşımında bir mesaj bildirimi görülüyor ve "Kıvanç Tatlıtuğ OGM Pictures grubuna katıldı" yazısı beliriyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'yla bir anlaşma yapan ve onun, mesleki anılarına dayanan romanlarının haklarını elde eden şirket, Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda adlı iki iddalı diziyle izleyici karşısına çıktı. TRT'de yayınlanan Masumlar Apartmanı ve Tv8 dizisi olan Kırmızı Oda reytinglerde yayınlandığı gün liderliği hiçbir yapıma bırakmıyor.

OGM PİCTURES HAKKINDA

OGM Pictures, Türk dizi ve film sektöründe uzun yıllardır yer alan ve Prime Time kuşağına damgasını vuran birçok başarılı dizinin yapımcılığını üstlenmiş Onur Güvenatam liderliğinde 2018 yılında kuruldu. Yapımları uluslararası dijital platformlarda yer alan ilk Türk yapım şirketi olma özelliğini de taşıyan OGM Pictures, Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı gibi 2020 yılının en çok konuşulan yapımlarının yanısıra geride bıraktığımız yıl içerisinde Atiye, Doğduğun Ev Kaderindir ve Yarına Tek Bilet gibi birbirinden başarılı işlere imza attı.