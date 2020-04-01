Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüs şüphesi ile hastaneye kaldırıldı

Koronavirüs nedeniyle eşi ile birlikte Kemerburgaz'a giden oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ kendini kötü hissettiğini söyleyerek hastaneye gitti.

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre Kıvanç tatlıtuğ koronavirüs salgını nedeniyle eşi Başak Tatlıtuğ ile Kemerburgaz’da orman içinde bulunan evlerinde inzivaya çekilmişti.

Ancak önceki akşam kendisini iyi hissetmeyen ünlü oyuncunun kontrol amaçlı Liv Hospital’a gittiği öğrenildi.

Hastaneye yatışı yapılan Tatlıtuğ’un koronavirüsten şüphelendiği ileri sürüldü.

Kıvanç Tatlıtuğ eşi ile birlikte sushi keyfi yaptı

KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ (d. 27 Ekim 1983, Adana), Türk oyuncu ve eski manken. Edirneli bir anne ile Yugoslavya kökenli Adanalı bir babadan dünyaya gelmiştir. 2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuştur. Fakat popülerliğini 2005'te başlayan oyunculuk kariyeriyle sağlamıştır. İlk olarak Gümüş'te oynadığı Mehmet karakteriyle adından söz ettiren Tatlıtuğ, ardından Menekşe ile Halil ve Amerikalılar Karadeniz'de 2 gibi yapımlarda yer aldı.

Asıl çıkışını ise Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu ile yaptı. Behlül karakterini canlandırdığı dizide, başrolü Beren Saat ile paylaştı. 2010'da kısa bir süre Ezel dizisinde oynadı. 2011-2013 yılları arasında ise Kuzey Güney adlı dizide Kuzey rolünü oynamıştır. Son olarak Kurt Seyit ve Şura dizisinde, Farah Zeynep Abdullah ile baş rolü paylaşmaktadır.

Basketbol

Adana'dayken "Fiskobirlik", "Güney Sanayi", "Çukurova Kulübü", "Devlet Su İşleri" ve "Tarsus Amerikan Kulübü" gibi kulüplerde basketbol oynadı. Ülkerspor'dan teklif gelmesiyle 2 yıl orada oynadı. Ardından 1 yıl Beşiktaş, 1 yıl da Fenerbahçe'de oynadı. Tekrar Beşiktaş'a dönen Tatlıtuğ'un antrenman sırasında sakatlanmasının ardından basketbol kariyeri son bulmuş oldu.

Modellik

Mankenlik kariyerini başlatan, annesinin bir marketin camında gördüğü mankenlik ilanıyla olmuştur.[kaynak belirtilmeli] Oğlunun bir fotoğrafını şirkete göndermesiyle, Tatlıtuğ mankenliğe adım atmış olur. Bu mesleği beğenmesiyle ardından gelen teklifleri de değerlendirmiş ve profesyonel anlamda manken olmuştur.

İki yıl ajanslarla birlikte çalıştıktan sonra, 2002 Best Model of Turkey manken yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Böylece aynı yıl içerisinde Best Model of the World'e katılmaya hak kazandı. Ardından katıldığı Best Model of the World yarışmasını da kazanan Tatlıtuğ, artık uluslararası camiada da tanınan bir isim oldu. Fransız mankenlik ajansı Success'ten gelen teklifle Paris'e yerleşti ve 1,5 yıl orada yaşadı.

Oyunculuk

Paris'te yaşadığı dönemde, birçok dizi teklifinin geldiğini öğrenen Tatlıtuğ, küçüklüğünden beri sinema ve televizyona olan ilgisi olduğundan gelen teklifleri değerlendirmek üzere Türkiye'ye döndü. Okan Bayülgen'den ve Devlet Tiyatrosu oyuncusu Laçin Ceylan'dan oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuğa ilk adımını 2005 yılında, Gümüş dizisiyle attı. Songül Öden ile başrolü paylaştığı dizi, Türkiye'yle birlikte Arap ülkelerinde çok beğenildi. Hatta bu popülerliği bazı ülkelerde dizinin "genel ahlaka aykırı" bulunması gerekçesiyle yayından kaldırılmasını gündeme getirdi; fakat bu durum hiç gerçekleşmedi. Gümüş'ün ardından, Menekşe ile Halil 'de Halil karakterini canlandırdı. Amerikalılar Karadeniz'de 2 adlı filmde oynadı.

Kariyerindeki en büyük adım ise 2008'de Beren Saat'le başrolünü paylaştığı, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Behlül Haznedar karakteri oldu. Behlül ile yengesi Bihter'in (Beren Saat) yaşadıkları yasak aşkı konu alan dizi, adından oldukça söz ettirdi. Dizide canlandırdığı Behlül Haznedar karakteri, Tatlıtuğ'a Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandırdı.

2010'da Ezel dizisinde, dizinin bitmesine yakın Sekiz adlı yan karakteri canlandırdı. Bunun dışında birkaç reklam filminde de yer aldı. Kanal D'de yayınlanan Kuzey Güney adlı dizide Buğra Gülsoy ile birlikte başrolü paylaştı.

2013'de Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği şiirsel hayatı konu alan Kelebeğin Rüyası adlı dram filminde Mert Fırat ile başrolleri paylaştı. Tatlıtuğ, II. Dünya Savaşı döneminde Zonguldak'ta yaşayan ve genç yaşta veremden ölen şairler Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu'nun hayat hikayesini anlatan "Kelebeğin Rüyası" filminde, Muzaffer karakterini canlandırmıştır.