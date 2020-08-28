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Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs paniği tekrarladı!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ dün akşam apar topar hastaneye koştu. Eşi Başak Dizer ile yaz başından beri Bodrum'da tatilde olan Tatlıtuğ, koronavirüs testi yaptırdı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs paniği tekrarladı!

Kıvanç Tatlıtuğ önceki akşam soluğu hastanede aldı. Eşi Başak Dizer ile Bodrum'da tatiline devam eden Tatlıtuğ, koronavirüs şüphesi ile hastaneye koştu. Yaklaşık 1 saat hastanede kalan Tatlıtuğ'un test yaptırdığı öğrenildi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs paniği tekrarladı!

Vaka sayılarının giderek artması ile panik olan Kıvanç Tatlıtuğ'un testini yaptırıp, hastaneden ayrıldığı ve sonucunu beklediği öğrenildi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs paniği tekrarladı!
Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra hastaneye oyuncu Pelin Karahan da geldi. Ancak Karahan'ın ise hastaneye test için mi yoksa ziyaret için mi geldiği öğrenilemedi.. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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