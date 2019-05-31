Kıvılcım Ural kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Kaan Tangöze kimdir?

Kıvılcım Ural'ın kim olduğu, magazin haberlerini yakından takip eden kişiler araştırdığı konulardan biri. Peki Kıvılcım Ural kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

KIVILCIM URAL KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

60'lı yıllara damgasını vuran Mavi Işıklar grubunun eski gitaristi Fikret Ural’ın kızı olan Kıvılcım Ural, ünlü müzisyen Kaan Tangöze ile yaşadığı ilişkiyi evlilikle taçlandırdı. İşte, Kaan Tangöze'nin yeni eşi Kıvılcım Ural hakkında merak edilenler...

Kıvılcım Ural, 30 Mart 1992'de dünyaya geldi. Babası Fikret Ural ve ablası Gözde Ural’dır. Lise ve Üniversite eğitimini İzmir’de tamamladı. 60'lı yıllara damgasını vuran Mavi Işıklar grubunun eski gitaristi Fikret Ural’ın kızı olan Kıvılcım Ural, babasının izinden giderek müzikle ilgilendi.

Önce Güzel Sanatlar Lisesi’nde eğitim alan Kıvılcım Ural, ardından 9 Eylül Üniversitesi Dramatik Yazarlık Bölümü’nde tamamladı. İlk zamanlarda bestelerini arkadaşları ve yakın çevresiyle paylaşan Kıvılcım Ural, müziğin yanı sıra kısa film, dizi ve reklam projelerinde yer aldı. Kıvılcım Ural son olarak “Rüya raporları” isimli müzik albümünü çıkardı.

İlk olarak Türk Rock Grubu Duman'ın "Elleri Ellerime şarkısının klibinde rol aldı. Sonrasında Amerikalı Yönetmen Bessy Tangled'in Tolarence ve Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından A.Fuat Onan'ın hayat hikayesinden bir bölümün anlatıldığı 'Mutlucu' gibi sanat filmlerinde başrol oynadı. Kreş Grubunun Gül Açan Dudaklar ve Bilge Kosebalaban'ın 'Yalandan' şarkıların da klip yüzü oldu. Melis Birkan ve Muhammer Uzuner'in başrollerini oynadığı 'Saklı Kalan' dizisinde ' Hippie Müzisyen Kız'ı canlandırdı. Sonrasında Gülse Birsel önderliğinde Yalan Dünya dizisine 'Gezegenler ile konuşan kız, Ayşe' ismi ile dahil oldu. 15 yaşındayken tanıştığı Kaan Tangöze ile yıllar sonra bir araya geldi ve beraberlik yaşamaya başladı. İkilinin beraberliği Kaan Tangöze’nin o yıllarda Seçkin Piriler ile evli olması nedeniyle çok konuşuldu.

KIVILCIM URAL VE KAAN TANGÖZE EVLİ Mİ?

Kıvılcım Ural bir süredir birlikte olduğu ve Kaan Tangöze ile 25 Kasım 2018 tarihinde nikah masasına oturdu.

Kıvılcım Ural ile Kaan tangöze, geçtiğimiz Kasım ayında dünayevine girdi. Seçkin piriler ile evliliğinden 2 oğlu olan Kaan Tangöze, Ocak ayında Kıvılcım Ural'dan bir kız çocuğa sahip oldu.

KIVILCIM URAL İLE KAAN TANGÖZE AYRILDI MI?

2017'de Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze'nin ayrıldığı iddia edilmişti.

Kıvılcım Ural ise ayrılık açıklamalarına; "Ayrılmadık, bizim ilişkimiz böyle şeylerden yıkılmaz. Sevgilim 2 gündür Dedeman otelde kalıyor. bizim birlikteliğimiz böyle şeylerden yıkılmaz. O çocukları annelerinden çok ben düşünüyorum, neler yaşadıklarını biliyorum. 2 yıldır onlar zarara görmesin diye neler yaşadığımı da ben biliyorum. Herkes taktığı maskeyi çıkarsın...Kaan ile birlikteliğimiz devam ediyor" diyerek cevap vermişti.

KAAN TANGÖZE KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Kaan Tangöze, (5 Eylül 1973; İstanbul), Türk müzisyen.

ABD'de eğitimini sürdürürken Yakup Trana ile beraber müzik çalışmalarına da devam etti. Seattle'da yazdığı 'LaLaLa' isimli bir parçası ABD'de yayınlanan iki toplama albümde yer aldı. 1999 yılında, Batuhan Mutlugil ve Ari Barokas'la Duman'ı kurmuştur. Duman kurulmadan önce Ari Barokas ile birlikte Mad Madame isimli grunge/cover yapan bir grupları vardı.Ocak 2006'da, Duman grubundan Batuhan Mutlugil ve Yakup Trana'yla beraber, Karanlıkta ve Tam Olsun adlı iki parçanın yer aldığı Karanlıkta isimli bir solo çalışma yaptı. Yeşim Salkım'ın Beyhude isimli parçasında vokal yaptı. Vokalistliğini yaptığı Duman grubunun şimdiye kadar 6 stüdyo albümü, 2 konser albümü ve 1 konser DVD'si vardır.

KAAN TANGÖZE'NİN ÖZEL HAYATI

20 Ekim 2002 tarihinde Türkiye güzeli sevgilisi Ahu Paşakay evinde intihar etmiştir. 24 Mart 2010 tarihinde 5 senedir birlikte olduğu manken Seçkin Piriler ile evlenmiştir. Kaan Tangöze' nin evlendiği eşi Seçkin Piriler'den Hakan ve Volkan adında iki oğlu olmuştur. 11 Mart 2016 tarihinde Seçkin Piriler'le anlaşmalı olarak boşanmıştır.

KAAN TANGÖZE'NİN ALBÜMLERİ

Stüdyo Albümleri

Eski Köprünün Altında (1999)

Belki Alışman Lazım (2002)

Seni Kendime Sakladım (2005)

Duman I (2009)

Duman II (2009)

Darmaduman (2013)

Gölge Etme (2015)

KLİPLER

Köprüaltı (1999) - Eski Köprünün Altında

Hayatı Yaşa (1999) - Eski Köprünün Altında

Bebek (2000) - Eski Köprünün Altında

Her Şeyi Yak (2002) - Belki Alışman Lazım

Oje (2002) - Belki Alışman Lazım

Bu Akşam (2003) - Belki Alışman Lazım

Çile Bülbülüm [Konser] (2003) - Konser

Olmadı Yar [Konser] (2003) - Konser

Belki Alışman Lazım (2003) - Belki Alışman Lazım

Seni Kendime Sakladım (2005) - Seni Kendime Sakladım

Aman Aman (2006) - Seni Kendime Sakladım

Karanlıkta (2006) - Yakup & Kaan & Batuhan - Karanlıkta

En Güzel Günüm Gecem (2006) - Seni Kendime Sakladım