Kıyam isminin anlamı nedir, Kıyam ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Kıyam isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Kıyam ismi ne demek, Kıyam ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Kıyam isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Kıyam İsminin anlamı nedir? TDK Kıyam anlamı:

Kıyam ismi Türk dil kurumunda beş farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1. isim, din bilgisi İslam inancına göre, ölümden sonra yeniden dirilip ayağa kalkma.

2. isim, din bilgisi Namazda ayakta durma.

3. isim, eskimiş Ayağa kalkma, ayakta durma.

4. isim, eskimiş Bir işe girişme, kalkışma, teşebbüs etme.

5. isim, eskimiş Ayaklanma, başkaldırma, karşı gelme:

"Planlı ihtilalin, planlı kurtuluş, kıyam ve savaşının ilk basamağı buydu." - Etem İzzet Benice

Kıyam İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kıyam ismi Kuranda geçmektedir.

Kıyam isminin kökeni:

Kıyam ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 75 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Kıyam isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Kıyam isminin rengi:

Kehribar

Kıyam ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Kıyam isminin Harf Analizi Nedir ?

Kıyam ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

K : Kariyerli

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Y : Başına buyruk, depresif

A : Öncü, lider, mantıklı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Kıyam isminin Numerolojisi Kaçtır?

Kıyam ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K : 14

I : 11

Y : 28

A : 1

M : 16

= 70 – Kıyam İsminin Numeroloji Toplamı 70’dir.

Kıyam isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Kıyam ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Kıyam isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 2 I: 9 Y: 7 A: 1 M: 4 = 23

2 + 3 = 5 Kader sayısıdır

Kıyam isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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