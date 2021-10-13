Kıyasen ne demek, TDK'ya göre Kıyasen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kıyasen ne demek? Kıyasen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kıyasen kelimesi. Peki kıyasen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kıyasen nedir, kıyasen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KIYASEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kıyasen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kıyasen kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre kıyasen kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kıyas edilerek, kıyas yoluyla

- Karşılaştırarak, oranlayarak

- Benzeterek



KIYASEN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Yaşı yetmişi bulmuştu, hâlâ dinç ve sağlıklı sayılırdı akranlarına kıyasen.

