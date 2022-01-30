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Kıyasi ne demek, TDK'ya göre Kıyasi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kıyasi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kıyasi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kıyasi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kıyasi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kıyasi ne demek, TDK'ya göre Kıyasi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kıyasi ne demek? Kıyasi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kıyasi kelimesi. Peki kıyasi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kıyasi nedir, kıyasi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KIYASİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kıyasi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kıyasi kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre kıyasi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uygulama ve benzetme ile elde edilen
- Kurala göre yapılmış, kurallı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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