Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı 2021 başvuru İŞKUR! Başvuru şartları neler?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı 2021... Resmi Gazete'de yayımlanan esmi Gazete'de yayımlan hakkında detaylar belli oldu. Başvuruda bulunmak isteyen engelli adaylar, Türkiye İş Kurumu internet sayfasından veya bu kurumun hizmet merkezlerine şahsen giderek başvuru işlemlerini yapabilecek. Peki Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı şartları neler, hangi kadrolarda alım yapılacak? Tüm merak edilenler haberimizde.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı için sözlü sınavın yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak. Başvuruda bulunacak adayların geçerli en az yüzde 40 engelli raporuna sahip olması gerekirken, teknikerler için ön lisans, büro personeli için lisans mezuniyeti şartı aranıyor.

Alım için yapılacak sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması gerekecek.

Adayların atamaya esas başarı puanı, sözlü sınav puanıyla EKPSS puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.

İşe başlayacak adaylar, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün engelli açığının bulunduğu İstanbul'daki iş yerlerinde çalışmayı kabul etmiş olacak.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Kurum tarafından yayımlanan memur alım ilanına göre 10 büro personeli, 2 tekniker ataması yapılacak.