Hizmet verdiği römorkörün rutin günlerdeki görevinin İstanbul Boğazı'ndan geçen büyük gemilere refakat etmek olduğunu ve mesleğini severek yaptığını söyleyen Gizem Turan, ilk kadın römorkör kaptan olarak hayatı ve tecrübeleri merak konusu oldu. Peki Kıyı Emniyeti'nin ilk kadın römorkör kaptanı Gizem Turan kimdir?

KIYI EMNİYETİ İLK KADIN RÖMORKÖR KAPTANI GİZEM TURAN KİMDİR?

İTÜ Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu Gizem Turan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde (KEGM) denizde göreve başlayan ilk kadın kaptan oldu.

İzmir doğumlu Kaptan Gizem Turan, 2009 yılında İTÜ Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümünü kazandı. Üniversitenin birinci yılının yaz döneminde zorunlu stajlarını yapmaya başlayan Turan, 2 kısa stajını konteyner gemisinde tamamladıktan sonra uzun stajını da bir tanker gemisinde gerçekleştirdi.

Stajlarını tamamladıktan sonra konteynerde görev yapmanın kendisine daha uygun olduğuna karar veren Turan, özel bir denizcilik firmasında çalışmaya başladı. Uzun yıllar bu firmada görev yaparak zorunlu hizmet süresini tamamlayan ve görevde yükselme sınavlarını da başarıyla geçen Turan, bu sürecin ardından 2. kaptanlığını aldı. Gizem Turan, 20 aylık 2. kaptanlık hizmetinin üzerine Yalova'daki özel bir tersanede 7 ay süresince tersane kaptanlığı yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün 2. kaptan alımlarına başvuran Turan, kurumun kurtarma gemilerinde kaptan olarak görev yapan ilk kadın oldu. Kaptan Gizem Turan, 3 ay önce göreve başladığı Kurtarma-8 römorköründeki deneyimli 1. kaptan ve diğer gemi personeliyle birlikte, müdahale gerektiren durumlarda denize açılıyor.