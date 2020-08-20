Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'da Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında cuma günü (yarın) önemi bir konunun müjdesini vereceğini açıkladı. Müjdenin ne olacağı merak konusu olurken Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Trakya açıklarındaki Tuna-1 ve Kıyıköy'de doğal gaz bulunduğunu açıkladı. Bu kapsamda Kıyıköy nerede? Neresi? Trakya Kıyıköy hangi ile bağlı? sorularının cevapları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

KIYIKÖY NEREDE? NERESİ?

Kırklareli il sınırları içerisinde Vize ilçesine bağlıdır. Doğal güzellikleriyle öne çıkmış bir sahil kasabasıdır. 1987 yılında belediye statüsüne kavuşmuştur. 2800 kişilik nüfusu bulunmaktadır.

MUHARREM SARIKAYA NE DEDİ?

Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye bir süredir sondaj çalışmalarını yaptığı Trakya açıklarındaki Tuna-1 ve Kıyıköy'de önemli doğalgaz yatağına rastladı.

Konuyla ilgili uzmanların aktardığına göre, Karadeniz Ereğlisi açıklarında bulunan Fatih Sondaj Gemisi, 15 Temmuz tarihinden bu yana Tuna-1 adı verilen bölgede sondaj faaliyetini sürdürüyordu.

Uzmanların verdiği bilgiye göre Tuna-1 bölgesinde "iyi nitelikte" doğalgaza rastlanırken, bir başka müjdeli haber de yine Karadeniz’den geldi.

Tuna Nehri'nin çıkış ağzını oluşturan Kırklareli'nin Kıyıköy bölgesinin açıklarında da bir başka rezerve rastlandı.

Ancak dün konuştuğum TPAO yetkilileri doğalgaza Tuna-1 ve Kıyıköy'deki sondaj çalışmaları sonucunda ulaşıldığını açıkladı.

Türkiye Karadeniz’de çok uzun yıllar hidrokarbon yatakları arayışını sürdürmüş, bir süre önce de Trabzon limanında bulunan Fatih sondaj gemisi Tuna-1 sahasına hareket ederek sondaja başlamıştı."

TRAKYA KIYIKÖY HANGİ İLE BAĞLI? KIYIKÖY TARİHİ

Kıyıkköy, Kırıklareli ilçesine bağlıdır.Beldenin bilinen en eski adı Salmydessos' tur. "Pırıltılı, kutsal, güzel yer" manasına gelmektedir. Dil bilimi uzamanı Bilge UMAR'ın tespitlerine göre ise, M.Ö. 400'lerde Helenler bu bölgeye "Bal yiyenlerin yurdu", ve "Darı yiyenlerin yurdu" demişlerdir. Zira yaşam biçimlerine göre isimlendirilen Trak boylarından sebep böyle anıldığı ileri sürülmektedir.

M.Ö. 500' lü yılların ilk çeyreğinde Pers İmparatoru Darius' un kudretli orduları önünde Anadolu' dan Balkanlar' a doğru kaçan Lidyalılarca yerleşim olarak kurulduğu düşünülmektedir. Tarih içerisinde Traklar, Persler, İskitler, Medler, Ceneviz kolonileri gibi birçok medeniyeti gören Kıyıköy daima önemli olagelmiştir.

Adı burayla anılan en önemli kişilik ise, tarih sahnesine "Roma'yı yakan adam" olarak geçecek, Trakya valisi iken Kıyıköy'e sayfiyeye gelen Neron'dur. Roma ve Bizans dönemlerinin izlerini bugün bile beldede görmek mümkündür. İmparator Jüstinyen döneminde yapılan ve hala ayakta duran surlar, buranın bir kale-kent olarak da çok önemli görüldüğüne işaret eder.

Yönetim merkezleri olarak Vize' yi seçen Roma ve Bizans kral ve prensleri, bir sayfiye yeri olarak Kıyıköy' ü hep önemsemişlerdir. Hatta Osmanlı döneminde, Istrancalardaki av partileri sonrasında dinlenmeye çekildikleri yer olarak Kıyıköy' den sıkça bahsedilir.

Tarih içinde, Osmanlı Rus Savaşı sonrası Ruslar' ın, Balkan Savaşları sonrası Bulgar ve Yunan işgallerini yaşayan Kıyıköy, tarih kitaplarında adı geçen o tarihi sınır hattının da bir ucunda yer almıştır. "Midye-Enez Hattı..." Zira yakın zaman kadar beldenin bilinen adı Midye' dir. O dönemler Rum ve Bulgar nüfusun da ağırlıklı yaşadığı bölgeye, mübadele sonrasında denizciliği iyi bildikleri için Selanik göçmenleri yerleştirilir. 1960'lara kadar Midye olarak bilinen beldenin ismi, bunun yabancı bir isim olduğu savına saplanılarak Kıyıköy olarak değiştirilir. Kıyıköy'ün etrafında Jüstinyen döneminde ( 527-565 ) yapılan kale duvarlarından bahsetmiştik. Savunma kalesi görünümü arz eden Kıyıköy surlarında yer alan gizli tüneller, sarnıçlar, savunma hendekleri tahrip olarak günümüze gelmiştir.

Trakya'nın iç kesimlerinden antik Diyonisos Şarap Yolu üzerinden manda arabaları ile Kıyıköy limanına amforalar içinde taşınan şaraplar, buradan Avrupa limanlarına aktarılırdı. Bu yönüyle ticari bir önemi de olan Kıyıköy, Helen geleneğinden gelen pagan-panayırlarının da sosyal ve ticari yaşamına izler kattığı bir yerleşim olmuştur.

Jüstinyen dönemine tarihlenen, ayakta kalmayı başarmış ama bakımsızlıktan kendini bir türlü kurtarıp anlamını tazeleyemeyen bir başka önemli yapı ise, kayalara oyularak yapılan Aya Nikola manastırıdır.

Hristiyan azizlerine ithafen isimleri verilen manastırlar içinde bu ismi almış olmasının ipucunu süren Alman Türkolog ve Osmanist Hans JOACH, 4. yy' da yaşayan Aziz Nikolaus (Noel Baba)' nın mezarının Babaeski' de olduğu savına dayanarak, bu yörede azizin çok önem atfedilen biri olmasına bağlar. Zemin kat kilise ve ayazmadan oluşurken, üst tarafta keşiş odaları yer almaktadır. "Terleyen Heykel" diye mucize yarattığına inanılan Aziz Nikola' ya ait önemli bir heykelciğin ve manastırın diğer değerli eşyalarının Rus ve Bulgar işgalcilerce kaçırıldığı tespit edilmiştir.

Gözlerden uzak, kendi ürettikleriyle geçinen keşişlerin yanı sıra şifa arayanların, dünya nimetlerinden uzaklaşarak çile doldurmak isteyen inanç sahiplerinin de uğradığı önemli bir sığınaktı Aya Nikola manastırı. Tüm bu derin arka plana rağmen, şimdilerde korumasız bakımsız kaderine terkedilen manastır turizm içinde değer bulacağı zamanı beklemektedir.

Kıyıköy, son yıllarda özellikle hafta sonu gezileri için de bir çok tur şirketinin portföyünde yer almaya başlamıştır. Doğa ve kültür turu olarak zengin bir içerikle donatılmış turların yanı sıra, özellikle fotoğraf grupları için de eşsiz doğası sayısız seçenekler sunmaktadır.

Not: Trakya'nın tarihçesi trakya.net'ten alınmıştır.