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  3. Kız arkadaşı ile tartışan genç adam kendini korkuluklardan aşağı bıraktı!

Kız arkadaşı ile tartışan genç adam kendini korkuluklardan aşağı bıraktı!

Kız arkadaşı ile tartışan M.A.A ikamet ettiği 7. kattaki dairesinin balkon korkuluklarından tutup, kendisini boşluğa bırakarak intihar girişiminde bulundu.

Kız arkadaşı ile tartışan genç adam kendini korkuluklardan aşağı bıraktı!

Saat 16.30'da sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi'nde bulunan 7 katlı Baysal Apartmanı'nda meydana gelen olayda kız arkadaşı ile tartışan M.A.A., 7'nci kattaki evinin balkonunda, demir korkuluklardan tutarak kendisini boşluğa bıraktı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri, sevk edildi. Polis, güvenlik şeridi çekerken, itfaiye ekipleri balkonun altına şişme yatak açtı.

M.A.A., polisler tarafından intihardan vazgeçirilerek, korkuluklardan indirildi. Sinir krizi geçiren M.A.A., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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