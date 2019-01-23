Kız çocuğuna taciz iddiası herkesi oraya topladı
Sivas'ta büfeden çıkan küçük kız çocuğuna taciz iddiası tüm mahalleliyi ayağa kaldırdı. Büfe sahibi, kendisini linç etmek için toplanan kalabalığı kuru sıkı silah ile dağıtmaya çalıştı.
Edinilen bilgiye göre, Eskikale Mahallesi'nde bir büfeden çıkan çocuğun büfe sahibi M.D’nin (50) kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiası gerginliğe neden oldu. Çevredeki esnaflar ve vatandalar çocuğun iddiaları üzerine M.D’yi linç etmek istedi. M.D kuru sıkı tabanca ile kendini savundu.
POLİS KURTARDI
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çevre güvenliğini alan polis ekipleri M.D’yi polis otosuyla polis merkezine götürürken, şahsı darp etmek isteyenler oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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