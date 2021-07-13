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  3. Kız kaçırma davası kanlı bitti! 1 ölü 2 yaralı

Kız kaçırma davası kanlı bitti! 1 ölü 2 yaralı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde iki aile arasında kız kaçırma davasından dolayı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Kız kaçırma davası kanlı bitti! 1 ölü 2 yaralı

Bitlis’in Güroymak ilçesinde iki aile arasında kız kaçırma meselesinden dolayı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, olay, ilçenin şehirlerarası otogarında öğle saatlerinde meydana geldi. Güroymak ilçesinin Çıtak köyünde ikamet eden taraflardan Cedih Platin, otogara indiği sırada diğer taraf olan amcası Cemil Platin ile çocukları Harun ve Mehmet Platin ile karşılaştı.

Kız kaçırma davası kanlı bitti! 1 ölü 2 yaralı

AİLEYE KURŞUN YAĞDIRDI

Daha önce aralarındaki kız kaçırma olayı üzerine başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar arasında çıkan silahlı kavgada Cedih Platin silahını ateşledi ve amcası ile kuzenlerine kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan Harun Platin (23) kaldırıldığı Güroymak Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Cemil Platin (51) ve oğlu Mehmet Platin (20) Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.  

Güvenlik güçleri, olayın ardından kaçan Cedih Platin’i arıyor.

Kız kaçırma davası kanlı bitti! 1 ölü 2 yaralı

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