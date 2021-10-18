Kız kardeşine cinsel istismardan 30 yıl hapse çarptırılmıştı! Sanığa 10 yıl daha ceza verildi

Lise 2. sınıfta okuyan 16 yaşındaki H.E. 2019 yılının Mart ayında karnının ağrıması üzerine kaldığı yurttan hastaneye götürüldü. H.E'nin kontrolde hamile olduğu farkedildi ve doğumun yaklaştığı belirlenince sezaryen ameliyata alındı. Bebek karındaki sıvıyı yutması nedeniyle ölü olarak doğdu. Bozkır Cumhuriyet Başsavcılığı hastane yetkililerin verdiği bilgiler doğrultusunda soruşturma başlattı. H.E. verdiği ifadede 2017 senesinden beri ağabeyi R.E. tarafından cinsel istismara uğradığını söyledi.

Yarıyıl tatili için eve gittiğinde ağabeyi tarafından yine cinsel istismarda bulunulmak istendiğini söyleyen H.E. karnını şişkin görünce hamile olduğunu anlayan abisinin yine de cinsel istismara kalkıştığını belirtti. Ağabeyinin durumla ilgili bir şekilde halledeceğini söylediğini; kendisinin de korkusundan dolayı kimseye durumdan bahsedemediğini söyledi. R.E. sorgusunda kardeşine cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti. R.E. tutuklandı, H.E. ise devlet koruması altına alındı.

DNA'LAR CİNSEL İSTİSMARI DOĞRULADI

Gerçekleştirilen soruşturma çerçevesinde R.E. ve kız kardeşinden alınan DNA örnekleri, Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'nda bulunan ölü bebekteki DNA örnekleriyle karşılaştırıldı. Raporda bebeğin ağabey R.E.'den olduğu doğrulandı. Savcılık ağabeyin, 'zincirleme bir şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismar' suçundan 56 yıla kadar hapsini isteyerek dava açtı. R.E. tutuklu yargılandığı Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde; kız kardeşiyle sadece 1 defa ilişkiye girdiğini, o gün de alkollü olduğu için hatırlayamadığını, aralarındaki ilişkilerin gayet iyi olduğunu, hatta veli toplantılarına da kendisinin gittiğini iddialarında bulundu.

ANNE VE BABA ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

H.E. ağabeyinden şikayetçi olmazken, olay hakkında bilgilerinin olmadığını belirten anne K.E. ve baba S.E. de oğullarından şikayetçi olmadılar. 21 Ocak 2021'de gerçekleştirilen karar duruşmasında mahkeme heyeti R.E.'ye 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan 16 yıl hapis cezası verdi. Suç kız kardeşine yönelik birden çok ve cebir kuralıyla işlendiğinden dolayı ceza 54 yıla kadar yükseltildi. İyi hal indirimi de katılınca 45 yıla düşürüldü. Fakat mahkeme heyeti, Türk Ceza Kanunu'nun 61'İnci maddesinin 7'nci fıkrasında yer alan 'Süreli hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı bu madde hükümlerine göre belirlenen sonuç ceza, 30 yıldan fazla olamaz' maddesi gereği cezayı 30 yıla düşürdü.

9-10 YAŞLARINDA İSTİSMAR BAŞLADI

Kız kardeşine başka zamanlarda da cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan tutuklu R.E.'nin hakkında yeni bir dava açıldı. H.E., Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada; ağabeyinin tacizlerinin 9-10 yaşlarında başladığını, evde kimsenin olmadığı zamanlarda gerçekleştiğini, 12-13 yaşlarda da cinsel istismarda bulunduğunu korktuğu ve çekindiği içinde kimseye söyleyemediğini, hamile olduğunu öğrendiğinde de 15 yaşında olduğunu aktardı.

H.E.'nin sanığın öz kardeşi olduğu belirtildiği Cumhuriyet Savcılığı mütalaasında, ''Aralarında evlenme yasağı bulunduğu, mağdurun 20 Nisan 2018 tarihi itibarıyla 15 yaşını tamamladığı gözetildiğinde bu tarihten sonra sanık ile mağdur arasında rızaen gerçekleşen cinsel ilişkilerin zincirleme biçimde reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu oluşturduğu, suçun bu haliyle şikayete bağlı olmadığı, sanığın öz kardeşi mağdura yönelik zincirleme şekilde 'Reşit olmayanla cinsel ilişki' suçunu oluşturduğu anlaşılmakta" dendi.

İYİ HAL İNDİRİMİ

Karar duruşması 14 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşti. Mahkeme heyeti, R.E.'ye 'aralarında evlenme yasağı bulunan kişi ile reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Suç birden fazla işlendiği için ceza 12,5 yıla çıkartıldı. Ceza, duruşmadaki iyi halinden dolayı da 10 yıl 5 aya düşürüldü.