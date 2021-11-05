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  3. Kız kardeşine oturmaya gitmişti! Demet Özdemir isimli kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti

Kız kardeşine oturmaya gitmişti! Demet Özdemir isimli kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti

Kayseri Kocasinan'da yaşayan 38 yaşındaki Demet Özdemir, kız kardeşinin evine misafirliğe gitmişti. 6. kattaki dairenin balkonundan düşerek can verdi.

Kız kardeşine oturmaya gitmişti! Demet Özdemir isimli kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti

Olay Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Birkan Sokak'ta, 7 katlı bir binada gerçekleşti.

Demet Özdemir isimli 2 çocuk annesi kadın, kız kardeşine misafirliğe gitmişti.

Kız kardeşine oturmaya gitmişti! Demet Özdemir isimli kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti

6. KATIN BALKONUNDAN DÜŞTÜ

Kız kardeşinin 6. kattaki dairesinin balkonundan aşağıya düştü.

Olayı gören çevre sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler.

Kız kardeşine oturmaya gitmişti! Demet Özdemir isimli kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti

MÜDAHALELER YETERLİ OLMADI

Ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Demet Özdemir, doktorların tüm çabalarına karşın hayata gözlerini yumdu.

Demet Özdemir’in ölümüyle ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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