Kız kardeşine oturmaya gitmişti! Demet Özdemir isimli kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti
Kayseri Kocasinan'da yaşayan 38 yaşındaki Demet Özdemir, kız kardeşinin evine misafirliğe gitmişti. 6. kattaki dairenin balkonundan düşerek can verdi.
Olay Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Birkan Sokak'ta, 7 katlı bir binada gerçekleşti.
Demet Özdemir isimli 2 çocuk annesi kadın, kız kardeşine misafirliğe gitmişti.
6. KATIN BALKONUNDAN DÜŞTÜ
Kız kardeşinin 6. kattaki dairesinin balkonundan aşağıya düştü.
Olayı gören çevre sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler.
MÜDAHALELER YETERLİ OLMADI
Ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Demet Özdemir, doktorların tüm çabalarına karşın hayata gözlerini yumdu.
Demet Özdemir’in ölümüyle ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.