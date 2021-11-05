Kız kardeşine oturmaya gitmişti! Demet Özdemir isimli kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti

Son dakika | Türkiye A Milli Takımı'nın Cebelitarık ve Karadağ maçlarının aday kadrosu belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesinin açılış töreninde konuştu! CHP ve İYİ Parti'ye seslendi: Ne oldu size? Hani siz teröre karşıydınız?