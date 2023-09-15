Kız kardeşler mahalle ortasında saç saça birbirine girdi! Mahalle karıştı!

Esenyurt'ta gece saatlerinde kavga eden kız kardeşler saç saça birbirlerine girdi.

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Kız kardeşler mahalle ortasında saç saça birbirine girdi! Mahalle karıştı!

Esenyurt'ta gece saatlerinde kavga eden kız kardeşler saç saça birbirlerine girdi. Kavga sırasında kadınlardan biri diğerine ayakkabı da fırlatırken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Çınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen kardeşler arasında bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken sokak ortasında bağıran iki kadın adeta birbirlerine girdi.

Saçlarından tutarak çekmeye çalışan kadınlara çevredeki komşuları müdahale ederek ayırmaya çalıştı. Bir süre sonra kadınlardan biri kavga ettiği kardeşine ayakkabı fırlattı. Kavga bir süre sonra sona ererken komşuların ihbarı üzerine sokağa polis ekipleri sevk edildi.

Yaşanan o kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

KAYNAK: İHA

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