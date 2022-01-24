Kızan isminin anlamı nedir, Kızan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Kızan isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Kızan ismi ne demek, Kızan ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Kızan isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Kızan İsminin anlamı nedir? TDK Kızan anlamı:

Kızan ismi Türk dil kurumunda üç farklı şekilde tanımlanmaktadır

1. isim, halk ağzında Erkek çocuk.

2. isim, halk ağzında Silahlı köy delikanlısı:

"Kızanlarla köyün eşiğinde ertesi gün öğle vakti, Menderes Köprüsü'ndeki köpekleri tepelemeye ant içtik." - Halide Edip Adıvar

3. isim, halk ağzında Çoluk çocuk.

Kızan İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kızan ismi Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.

Kızan isminin kökeni:

Kızan ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de kaç kişi tarafından kullanıldığı bilinmemektedir.

Kızan isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Kızan isminin rengi:

Safir

Kızan ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Kızan isminin Harf Analizi Nedir ?

Kızan ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

K : Kariyerli

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

A : Öncü, lider, mantıklı

N : Sağduyulu, utangaç

Kızan isminin Numerolojisi Kaçtır?

Kızan ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K : 14

I : 11

Z : 29

A : 1

N : 17

= 72 – Kızan İsminin Numeroloji Toplamı 72’dir.

Kızan isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Kızan ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Kızan isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 2 I: 9 Z: 8 A: 1 N: 5 = 25

2 + 5 = 7 Kader sayısıdır

Kızan isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

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