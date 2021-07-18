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  3. Kızı ve kardeşiyle fotoğraf paylaşan İclal Aydın takipçilerinin şaşırmasına neden oldu! Görenler hayrete düştü!

Kızı ve kardeşiyle fotoğraf paylaşan İclal Aydın takipçilerinin şaşırmasına neden oldu! Görenler hayrete düştü!

Ünlü oyuncu İclal Aydın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini şaşırttı. Aydın'ın kızı ve kardeşiyle olan benzerlikleri görenleri hayrete düşürdü.

Kızı ve kardeşiyle fotoğraf paylaşan İclal Aydın takipçilerinin şaşırmasına neden oldu! Görenler hayrete düştü!

Kullandığı ilaçlardan dolayı geçtiğimiz senelerde kilo alan İclal Aydın, sağlıklı beslenmesiyle forma kavuştu. Verdiği kilolarla dikkat çeken ve kilo verme süreciyle ilgili gelen soruları yanıtlayan İclal Aydın yeni bir yola çıktığını ve sıkı bir diyet programıyla birkaç ayda formuna kavuştuğunu söylemişti.

Bir süredir ekranda olmayan ünlü oyuncu 1.1 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle olan arayı açmamaya dikkat ediyor. 

Kızı ve kardeşiyle fotoğraf paylaşan İclal Aydın takipçilerinin şaşırmasına neden oldu! Görenler hayrete düştü!

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Son olarak kardeşi ve kızıyla çekildiği fotoğrafı paylaşan İclal Aydın'ın gönderisinin altına gelen yorumların birçoğunda birbirlerine olan benzerlikleri, Aydın ve kızının abla-kardeş gibi görünmeleri yer aldı.

Kızı ve kardeşiyle fotoğraf paylaşan İclal Aydın takipçilerinin şaşırmasına neden oldu! Görenler hayrete düştü!Kızı ve kardeşiyle fotoğraf paylaşan İclal Aydın takipçilerinin şaşırmasına neden oldu! Görenler hayrete düştü!

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