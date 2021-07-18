Kızı ve kardeşiyle fotoğraf paylaşan İclal Aydın takipçilerinin şaşırmasına neden oldu! Görenler hayrete düştü!

Kullandığı ilaçlardan dolayı geçtiğimiz senelerde kilo alan İclal Aydın, sağlıklı beslenmesiyle forma kavuştu. Verdiği kilolarla dikkat çeken ve kilo verme süreciyle ilgili gelen soruları yanıtlayan İclal Aydın yeni bir yola çıktığını ve sıkı bir diyet programıyla birkaç ayda formuna kavuştuğunu söylemişti.

Bir süredir ekranda olmayan ünlü oyuncu 1.1 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle olan arayı açmamaya dikkat ediyor.

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Son olarak kardeşi ve kızıyla çekildiği fotoğrafı paylaşan İclal Aydın'ın gönderisinin altına gelen yorumların birçoğunda birbirlerine olan benzerlikleri, Aydın ve kızının abla-kardeş gibi görünmeleri yer aldı.