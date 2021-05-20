Kızı Zeynep Vural'ı boğarak öldüren Ayşe Vural'ın kocası Saffet Vural: Bize bayıldı dedi, öldüğünü ertesi gün öğrendim!

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen olayda, 29 yaşındaki kızı Zeynep Vuıral'ı boğarak ölümüne neden olan annesi Ayşe Vural'ın tutuklanmasının ardından, olaya ilişkin gözaltına alınan eşi Saffet Vural ve oğlu Ömer Vural, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İfadesi ortaya çıkan babanın, "Ayşe, 'Zeynep bayıldı' diyerek Ömer'i çağırdı. Daha sonra bana 'Senin dışarda işin yok mu git dolaş' dedi. Ben dışarı çıktım. 1 gün sonra cinayeti itiraf ettiğinde kızıma bakmak için odaya gittim. Üzeri beyaz çarşafla örtülmüştü" dediği öğrenildi.

KENDİSİ TESLİM OLDU

17 Mayıs günü saat 13.00 sıralarında Buca Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek kızını öldürdüğünü yetkililere itiraf eden Ayşe Vural'ın ifadesinin alınmasının ardından olay yerine giden sağlık ekipleri, Ayşe Vural'ın Laleli Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın giriş katında bulunan evine, gitti. Eve giren ekipler, Zeynep Vural'ın yatağında cansız bedenini buldu. Ayşe Vural, eşi Saffet Vural ve oğlu Ömer Vural gözaltına alındı. Sağlık ekiplerini yaptıkları incelemede, Zeynep Vural'ın boğularak öldürüldüğü belirledi. Savcının incelemesinin ardından Zeynep Vural'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

"SABAHA KADAR YANINDA UZANIP ONUNLA KONUŞTUM"

Öldürdüğü kızı Zeynep'i yatağına oğlu Ömer'in taşıdığını belirten Ayşe Vural, ifadesinde, oğluna ablasının bayıldığını ve onu yatağa taşımasını söylediğini, oğlu odadan çıktıktan sonra kendisinin, kızının yanında bir süre uzandığını belirterek, "Sonra tekrar salona çıktım. Sonrasında eşim 23.00 sıralarında uyumak için odaya geçti. Ben de kızımın odasına geçerek üzerini çıkardım. Nemli bezle vücudunu temizledim. Sabaha kadar yanına uzanıp onunla konuştum. Sabah da eşim ve oğluma kahvaltı hazırladım. Onlar yediler. Ben bir şey yemedim. Sonrasında da eşim ve oğluma Zeynep'i öldürdüğümü söyledim ve 'Karakola gidiyorum' diyerek evden çıktım."

"ÇOK PİŞMANIM VE ÜZGÜNÜM"

Olayın temel nedeninin uyuşturucu kullanan kızının kendilerine eziyet etmesi olduğunu da belirten Ayşe Vural, "Kızım uyuşturucu bağımlısı olduğu için biz ailecek çok üzülüyorduk. Çok pişmanım ve üzgünüm" ifadelerini kullandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde, dün işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ayşe Vural, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saffet Vural ve oğlu Ömer Vural, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"16 YAŞINDAN BERİ UYUŞTURUCU KULLANIYORDU"

Saffet Vural ve oğlu Ömer Vural'ın polise verdiği ifade de ortaya çıktı. Adli kontrolle serbest bırakılan Saffet Vural'ın polise verdiği ifade ortaya çıktı. Vural'ın ifadesinde, "Zeynep 16 yaşından beri uyuşturucu kullanmaktadır. Son yıllarda hem bana hem de annesine şiddet uyguluyordu. Eşim yanımda salonda oturan oğlum Ömer’e seslendi. Zeynep’in bayıldığını söyleyerek yardım istedi. Oğlum da yanına odaya gitti. Daha sonra eşim yanıma gelerek, 'Senin dışarıda bir işin yok mu? Git dolaş daha sonra gel' dedi. Ben de dışarı çıktım. 2 saat sonra da eve geldim.

O an eşim bize hiçbir şey söylemedi. Televizyon izledim 23.00 sıralarında da yattım. Sabah kalktığımızda eşim bize kahvaltımızı hazırladı. Daha sonra da bana 'Zeynep öldü. Hatta ben öldürdüm. Şimdi de polise gidip teslim olacağım' dedi. Ben de teslim olmasını söyledim. O evden çıktığında kızıma bakmak için odaya girdim. Kızımın üstünü beyaz çarşafla örtmüştü. Kontrol ettiğimde nefes almadığını gördüm. Sonra da polisler geldi." şeklinde konuştuğu öğrenildi.

"BAYILDI SANDIM, MERAK DA ETMEDİM"

Adli kontrolle serbest bırakılan ağabey Ömer Vural ise, "Annem beni çağırdığında Zeynep’in gerçekten bayıldığını sandım. Kaldırıp yatağına yatırdım. Daha önceleri de bayıldığı için yardım da istemedim. Hiç de merak etmedim ne oldu diye" dedi.