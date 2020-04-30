Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan kan bağışı çağrısı
Kızılay Başkanı Kerem Kınık, kan stokların kritik seviyenin altına düştüğünü belirterek, vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti.
Kovid-19 nedeniyle vatandaşların Evde Kal çağrılarına uymaları, nedeniyle kan vermemesinin ardından Kızılay'ın kan stoklarında düşüş yaşandı. Kan stoklarının kritik seviyenin altına düştüğünü belirten Kızılay Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşlara kan bağışı yapmaları çağrısında bulundu.
Kınık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Yurt genelinde KAN stoklarımız KRİTİK seviyenin altına düştü. Kovid-19 Salgını ve Ramazan nedeni ile düşen bağışlar stoklarımızı eritti. Hastalarımız için desteğinize ihtiyacımız var"
❗️ÇOK ACİL DUYURU❗️Rt Lütfen— Dr Kerem Kınık (@drkerem) April 29, 2020
Yurt genelinde KAN stoklarımız KRİTİK seviyenin altına düştü#COVID19 Salgını ve Ramazan nedeni ile düşen bağışlar stoklarımızı eritti. Hastalarımız için desteğinize ihtiyacımız var
Size en yakın?bağış noktası ⬇️https://t.co/1KGWgYLGj7 pic.twitter.com/jKql4co9yP
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