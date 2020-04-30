Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan kan bağışı çağrısı

Kovid-19 nedeniyle vatandaşların Evde Kal çağrılarına uymaları, nedeniyle kan vermemesinin ardından Kızılay'ın kan stoklarında düşüş yaşandı. Kan stoklarının kritik seviyenin altına düştüğünü belirten Kızılay Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşlara kan bağışı yapmaları çağrısında bulundu.

Kınık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yurt genelinde KAN stoklarımız KRİTİK seviyenin altına düştü. Kovid-19 Salgını ve Ramazan nedeni ile düşen bağışlar stoklarımızı eritti. Hastalarımız için desteğinize ihtiyacımız var"