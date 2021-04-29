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  3. Kızılay çocukların yüzünü güldürdü: İkram paketi dağıtıldı

Kızılay çocukların yüzünü güldürdü: İkram paketi dağıtıldı

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığı ve Genç Kızılay Gönüllüleri tarafından ile kentte ve ilçelerde bulunan parklarda çocuklar için hazırlanan ikram paketleri dağıtıldı.

Kızılay çocukların yüzünü güldürdü: İkram paketi dağıtıldı

Çocukların mutluluğunun önemini vurgulayan Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, "Çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdan önemlidir. Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığı ve Genç Kızılay Gönüllülerinin destekleriyle hazırladığımız ikram paketlerimizi çocuklarımız için ayrılan sokağa çıkma yasağında kent merkezimiz başta olmak üzere ilçe temsilcilerimizin katkılarıyla dağıtıldı. Hiç bir şey çocuklarımızın mutluluğundan önemli değildir" şeklinde konuştu.

İkram paketlerini alan çocuklar Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığı ve Genç Kızılay Gönüllülerine teşekkür etti.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Kızılay çocukların yüzünü güldürdü: İkram paketi dağıtıldı

Kızılay çocukların yüzünü güldürdü: İkram paketi dağıtıldı

Kızılay çocukların yüzünü güldürdü: İkram paketi dağıtıldı

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