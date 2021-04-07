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Kızılay Ramazan ayı için hayırseverlere çağrıda bulundu

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şubesi, hayırseverlere "Ramazanı bu hilalin altında paylaşalım" sloganıyla çağrıda bulundu.

Kızılay Ramazan ayı için hayırseverlere çağrıda bulundu

İnsani yardım hizmetinde en zor anlarda toplumun yanında olarak faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılayı yaklaşan Ramazan ayı ile ilgili hayırseverlerin desteklerini bekliyor. Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şubesi tarafından ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayında da yardımları ulaştırma noktasında köprü olacakları ifade edildi. Yardımları hayırseverlerin katkı ve desteği ile Karadeniz Ereğli'nin ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirten Kızılay Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer, "Ramazanı bu hilalin altında paylaşalım" diyerek şunları söyledi:

"Hilal hepimizin hilali, Kızılay hepimizin Kızılayı. Yardımlarınızın hayırseverlerimize katkı ve desteği ile Karadeniz Ereğli'mizin geniş coğrafyasındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Kızılay olarak bu sene elimizden gelen tüm desteği göstereceğiz. Veren elden, alan ele güvenli bir köprü olmaya çalışacağız."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kızılay Ramazan ayı için hayırseverlere çağrıda bulundu

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