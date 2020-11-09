Kızılay Şube Başkanı Habib Demirel, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs, can almaya devam ediyor. Bir süre önce Kovid-19 testi pozitif çıkan Kızılay Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel (54),Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde tedaviye alındı. 3 gün önce durumu ağırlaşan Demirel, yoğun bakım servisine alındı.

Dr. Demirel, yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Samsun'da bazı hastanelerde başhekim ve başhekim yardımcılığı yapan evli ve 3 çocuk babası Demirel, yarın toprağa verilecek.

KIZILAY ŞUBE BAŞKANI HABİB DEMİREL KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Kzılay Şube Başkanı 56 yaşındaki Dr. Habib Demirel, Adıyaman'da Öğretmen Hacı Yılmaz Demirel ve Fatma Demirel'in oğlu olarak dünyaya geldi. Çukurova Tıp Fakültesi mezunu olan Dr. Habib Demirel uzun yıllar yönetici Başhekimlik ve İl Sağlık Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Samsun Bafra Kuşluğan Sağlık Ocağı’nda hekimlik; Samsun İl Sağlık Müdür Yardımcılığı, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü; Bafra SSK Hastanesi Başhekimliği, Samsun SSK Hastanesi Başhekimliği ve Samsun Gazi Devlet Hastanesi Başhekimliği ile Samsun Ruh Sağlığı Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Dr. Habib Demirel on yılı aşkın süredir nöropsikoloji üzerinde çalışmalar yapmaktadır.

Kuran’ı nöropsikolojik açıdan yorumlama ve Tevrat üzerine incelemeler yapan Dr. Demirel, beynimizde asılı duran ve bizi engelleyici bir rol oynayan düğümlerin çözümlenmesini sağlayan Beyin Detoksu/ Düşünce Durulama Tekniği‘ni geliştirdi.

Odaklanma & Konsantrasyon; Hızlı, Etkin, Kalıcı Öğrenme; Buluşçu Zihin& Dahi Beyin Oluşturma; Küresel& İnovasyonel& Hikmetsel Düşünüş tekniklerini HBB Dahi Beyin Teknikleri adı altında birleştirdi. Zeka gelişimini artıran ve çocuk sahibi olacak çiftlerde çocuğun üstün yetenekli doğma koşullarını oluşturan ZİSMER Teknikleri‘ni geliştirdi.

Dr. Habib Demirel beynin davranış dinamiği, beyin temelli öğrenme, odaklanma& konsantrasyon, Küresel Düşünüş teknikleri ve HBB Dahi Beyin Teknikleriyle ilgili pekçok seminer ve konferans vermiştir.

KIZILAY ŞUBE BAŞKANI HABİB DEMİREL NEDEN ÖLDÜ?

Bir süre önce Kovid-19 testi pozitif çıkan Kızılay Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel (54),Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde tedaviye alındı. 3 gün önce durumu ağırlaşan Demirel, yoğun bakım servisine alındı.

Dr. Demirel, yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde, koronavirüse bağlı olarak hayatını kaybetti.