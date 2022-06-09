Kızılay, yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı!

Türk Kızılay'ından yapılan açıklamaya göre 2022 yılında kurban bedelleri belirlendi. Buna göre yurt içinde kurban kesim bedeli 2 bin 475 TL, yurt dışında ise bu bedel 1475 TL olarak belirlendi.

Öte yandan Türkiye Diyanet Vakfı bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içinde kestirmek isteyenler için 2 bin 250 lira, yurt dışında kestirmek isteyenler içi ise bin 800 lira olarak belirlemişti.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre Kurban Bayramı'nın tarihleri şöyle:

Arefe Günü 8 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 1. Günü 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Günü 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Günü 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Günü 12 Temmuz Salı